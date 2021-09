Sedmdesátiletá Barbie se toho nebojí! Tahle milovnice růžových minišatů chce být guvernérkou Kalifornie

Angelyne touží po křesle guvernérky. Profimedia.cz

Barbie z Los Angeles se toho rozhodně nebojí a už odstartovala předvolební kampaň. Na sociální síti pózuje s hlasovacími lístky a prosí voliče o hlas v extravagantních oblečcích. O fanoušky nemá nouzi, ale zda to bude stačit přímo na guvernérské křeslo, je otázkou.

Guvernérem Kalifornie byl i akční hrdina Arnold Schwarzenegger.

Extravagantní umělkyně se v 70. letech objevila v několika filmech jako Phantom of the Paradise, The Wild Party nebo Can I Do It... 'Till I Need Glasses? a poté v 80. letech například v Earth Girls Are Easy, Dangerous Love nebo Homer and Eddie.

V tomto období vydala také album Angelyne následované deskou s názvem Driven to Fantasy. Působila rovněž v punk rockové kapele Baby Blue a vystupovala hlavně po klubech napříč Los Angeles. ■