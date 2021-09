Chlubil se, že je asistent Felixe Slováčka a měl v posteli modelky. Arogantní Václav (56) na rande rozbrečel Pavlu (53)

První večeře - Václav a Pavla Video: FTV Prima

Zná to asi každý. Ne vždy se první rande povede. A to i v zábavním pořadu. V seznamovací show Zdeňka Pohlreicha (64) První večeře se u jednoho stolu potkali šestapadesátiletý fotograf z Prahy Václav a třiapadesátiletá pojišťovací poradkyně Pavla.

Ač Václav rozhodně nepatří k žádným krasavcům, představoval si zjevně, že mu ke stolu přijde nějaká štíhlá modelka. Z Pavly byl ale okamžitě zklamán a naplno se vybarvila jeho arogantní a netaktní povaha. Sám se přitom považuje za romantika!

„Živím se jako fotograf a jinak jsem vyučený elektrikář. Nekouřím, nejsem alkoholik. Byl jsem trochu silnější, tak jsem se snažil zhubnout, a to se mi teda podařilo. Jsem romantik a myslím, že romantika k lásce a vztahu patří, že jo. Dneska člověk vidí, že se romantika už moc nepoužívá,“ prozradil o sobě Václav. Až později se ukázalo, jak si onu romantiku představuje.

Nejprve se sympatické Pavle pochlubil svými známostmi. „Jsem asistent Felixe Slováčka (78), takže pro něj dělám. Předtím jsem dělal i pro Dalibora Jandu a pro tyto lidi a třeba Pavla Trávníčka. Tyhle lidi mám rád. O fotografech je známý, že se často spustí s těma modelkama, že jo. Tím jsem si taky prošel,“ chlubil se.

Když si šla Pavla po večeři zkontrolovat make-up, ukázal Václav, jakou romantiku měl na mysli. Pavla totiž náhodou zaslechla, jak o ní Václav mluví s personálem restaurace. „Jsem si představoval třeba nějakou třicítku, čtyřicítku. Ne takovouhle barku. Znám všechny, fotil jsem modelky. Kdybys viděl, jaký jsem měl holky. Jenomže došly prachy, došly holky. Klasika. To mě asi pánbůh potrestal. Pravda bolí. Člověk řekne, jak to cítí,“ spletl si zřejmě upřímnost s arogancí Václav.

Pavla zůstala v šoku a rozplakala se. „Vůbec mě nezná… Jestli vypadám opravdu jak obluda… Zkrátka je to obrovská arogance. Málokdy se rozbrečím, všem se moc omlouvám. Je pravda, že jsem za covidu přibrala osm kilo, ale to snad není tak strašný,“ hájila se. Václav se na ni při odchodu z restaurace nechtěl ani podívat a arogantně ji přehlížel. Pavla ale zůstala nad věcí a na rozloučenou Václavovi popřála, aby si našel hezkou a hubenou modelku, která mu bude vařit, prát a bude se o něj starat. Dost ale pochybujeme, že by o něj taková kráska vůbec stála... ■