Sexy modelka spodního prádla se vdala. V těchto šatech za statisíce ohromila svého bohatého ženicha

Jasmine Tookes se vdala. Profimedia.cz

„Nemůžu uvěřit tomu, že po tvém boku si žiju ve skutečném životě jako v pohádce,“ neskrývala nadšení šťastná nevěsta, která oblékla šaty od návrháře Zuhaira Murada, jehož svatebky se cenově pohybují od 300 tisíc korun výše.

Svatba proběhla téměř do roka a do dne od honosných zásnub. Manažer Snapchatu a syn viceprezidenta Ekvádoru jí loni na výletě v přírodě nasadil prsten v hodnotě téměř šest miliónů korun. „Naskočili jsme do helikoptéry, která nás dopravila na to nejkrásnější místo na světě. Uprostřed pouště jsme byli jenom my. Pak jsem nad námi uslyšela dron, z nějž visel balíček. Když ho Juan sebral, poklekl,“ popisovala nadšeně zásnuby.

A jak je vidět, krásná svatba její zážitek ze zásnub ještě překonala. Jasmine oblékla nádherné šaty za statisíce, které byly inspirovány modelem, ve kterém se vdávala monacká kněžna Grace Kelly. Ženich zkrátka není žádný chuďas, ale zároveň se nemusí bát, že jeho milá patří ke zlatokopkám. Tookes patří k obletovaným topmodelkám. Svou tvář propůjčila celé řadě slavných značek, pózovala v nejrůznějších kampaních a její tvář zdobí obálky desítek prestižních magazínů. ■