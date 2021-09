Filmová Sněhurka se vdala: Takhle to dceři Phila Collinse slušelo ve svatebních šatech

Lily Collins Profimedia.cz

Do roka a do dne. Tuhle tradici si splnila herečka Lily Collins, která loni radostně sdílela fotky ze zásnub a nyní se pochlubila snímky ze svatby.

Dcera zpěváka Phila Collinse si vzala režiséra Charlieho McDowella, který je ze slavné herecké rodiny. Jeho maminkou je herečka Mary Steenburgen a otcem herec Malcolm McDowell.

Podívejte se, jak jim to slušelo.

Už při zásnubách pěla na svého vyvoleného Lily chválu: „Celý život jsem na tebe čekala a nemůžu se dočkat, až spolu strávíme zbytek života,“ a u fotky s prstenem ještě dodala: „Nikdy jsem se necítila tak šťastná jako nyní.“

Ke svatebním fotkám napsala: „Nikdy jsem nechtěla být někoho ten správný člověk, jako jsem jím chtěla být pro tebe. A teď jsem tvoje žena. Čtvrtého září jsme se oficiálně navždy spojili. Miluji tě nadevše.“

„Co začalo jako pohádka, je nyní mou realitou, a to navždy. Nikdy nebudu schopná dostatečně slovy popsat, jak úchvatný byl uplynulý víkend, ale magické je asi to slovo, kterým by to mohlo začínat,“ napsala Lily k dalšímu ze snímků.

Lily a Charlie svůj vztah poprvé odtajnili v srpnu 2019 a oba od začátku na toho druhého pějí jen chválu. „Vzal jsem si toho nejštědřejšího, nejrozvážnějšího a nejkrásnějšího člověka, jakého jsem kdy poznal. Miluji tě Lily,“ napsal ke svatebním snímkům na svůj instagramový účet Charlie. ■