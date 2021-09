Christina Aguilera se hlásí o pozornost nahotou: Na nových snímcích jí prsa zakrývají jen vlasy

Christina Aguilera Profimedia.cz

Nahoře bez se zpěvačka vyfotila, aby pozvala fanoušky na svůj koncert v rámci LadyLand festivalu. „Už jen jeden týden do festivalu. Kdo se chystá?“ zeptala se Christina fanoušků.

Pod lákavým snímkem hemžilo natěšenými komentáři. Nechyběla ani slova od jejího partnera Matthewa Rutlera, který ihned napsal: „Ummmmm, tak tam budu. Zvlášť poté, co jsem viděl tohle.“

Aguilera nedávno oslavila 22. výročí vydání svého debutového alba, jehož singlem byl její největší hit Genie In A Bottle. Ze stejného alba vydala ještě další hity jako Come On Over (All I Want Is You) a What A Girl Wants. ■