Mladší dcera Ivy Kubelkové poprvé jako modelka: Karolína (12) to na podpatcích ještě neumí, musela mít tenisky

Karolína Jirásková následovala na módní molo sestru Natálii. Super.cz

Když jsme si s dcerami Ivy Kubelkové (44) Natálií a Karolínou povídali naposledy, dvanáctiletá Kája rezolutně odmítala to, že by kráčela ve stopách maminky a starší sestry a vrhla se do modelingových vod. Jaké pak bylo překvapení, když spolu s Natálkou předváděla na přehlídce Beaty Rajské (58) v Karlových Varech.

"Byl to nápad Beaty, která čtyři dny před přehlídkou zavolala, že by pro mě měla model. Byla jsem překvapená, ale pak jsem si řekla, že to tedy poprvé zkusím. Tak jsem to zkusila, bavilo mě to a bylo to skvělé," řekla Super.cz Karolína, která tak vlastně předváděla v nižším věku než její sestra Natálka, která Káje spolu s maminkou před přehlídkou radila s chůzí.

Na podpatky si ale Karolína netroufla. "Chodila jsem v teniskách. Kdybych měla mít podpatky, asi bych si zlámala kotníky," smála se s tím, že modeling pro ni byl a bude spíše jednorázovou záležitostí a do budoucna se mu určitě jako profesi věnovat nechce. ■