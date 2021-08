Dcery Ivy Kubelkové poprvé spolu na mole. Co na ně říkala jejich maminka?

Iva Kubelková Super.cz

Iva Kubelková (44) poprvé viděla obě své dcery Natálii a Karolínu společně na přehlídkovém mole. Mladší dvanáctiletá Karolínka šla svoji první módní přehlídku. " Beata Rajská (58) před pár dny volala a ptala se, kolik je mladší dceři. Řekla jsem, že dvanáct, a ona, že pro ni má model. Tak jsem to Káje řekla a klaplo to. Vzniklo to spontánně. Kájinka má zážitek," řekla Super.cz Iva.