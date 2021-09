Dojde i na promenádu v plavkách? Noví účastníci SuperStar budou muset jít doslova s kůží na trh

Filip Vaněk o zákulisí nové řady SuperStar. Super.cz

„Právě to vše dáváme dohromady s kolegyní Zuzkou Strakovou. Budeme oblékat i soutěžící, a tak máme co dělat,“ říká Vaněk.

Osmá řada bude v něčem hodně jiná. Z prostředí televizního studia či divadla se natáčení přesune do přírody. „Nevím, jestli to můžu prozrazovat. Snad mi nikdo neutrhne hlavu, když prozradím, že soutěžící budou v jednom kole v plavkách. Bude to větší výzva pro ně než pro mě,“ směje se Filip Vaněk. ■