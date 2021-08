Nečekaný odchod: Milan Peroutka a Shopaholic Nicol končí ve Snídani s Novou

Milan Peroutka a Nikola Čechová Foto: TV Nova

„Odchod mě mrzí. Neodcházíme po jakýchkoliv sporech ani v zášti, bohužel nám ale nebylo umožněno moderovat poslední týden a rozloučit se s diváky. Nedá se nic dělat,“ svěřil se Super.cz Milan Peroutka s tím, že moderování televizní relace pro něho bylo skvělou zkušeností.

„Jsem vděčný za zkušenost s živým vysíláním, a že jsem poslední dva roky mohl televizním divákům zpříjemňovat jejich vstávání,“ řekl Peroutka, který je otevřeným novým pracovním výzvám.

„Ten důvod, proč jsme spolu s Nikčou začali se Snídaní, už se s každým dalším vysíláním ztrácel a možná jsme to stále víc a víc nebyli my. Jak to tak v životě bývá, jedny dveře se zavírají, druhé otevírají,“ dodal Peroutka.

K odchodu z televizních obrazovek se na sociální síti vyjádřila také jeho kolegyně. „Končí další etapa mého života. Dva roky moderování Snídaně s Novou, dva roky vstávání ve 3:30, dva roky po boku Mildy, dva roky něčeho nového. Dalo mi to velkou školu a za to jsem moc vděčná,“ nechala se slyšet Nikol Čechová. ■