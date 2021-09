Miláček soutěže MasterChef má vlastní show. Jak si poradil se svou českoslovenštinou?

Pavel Berky bude mít svou vlastní kuchařskou show. Michaela Feuereislová

Jeden z nejvýraznějších účastníků soutěže MasterChef Pavel Berky se dočkal vlastního pořadu o vaření. Diváky Televize Seznam nechá nahlédnout do světa celebrit a jejich i svého kuchařského umu. V každém díle pořadu Ve dvou se to lépe vaří připraví minimálně dva recepty. Televize kulinářskou show uvede od 5. září.

Jak došlo k tomu, že máte svou kuchařskou show?

Pamatuji si na ten den, kdy mi volali z produkce Televize Seznam s touto nabídkou. Okamžitě jsem řekl ano, i když nás nějaká podrobnější schůzka teprve čekala. A když jsem pak telefon položil, uvědomil jsem si, že toho o show vlastně ani moc nevím a netuším, jestli do ní budu moci třeba i nějak zasahovat, aby byla podle mých představ.

Začal jsem také pochybovat, jestli vůbec mám na to postavit se před kameru jako kuchař a moderátor zároveň. Ale nakonec proběhlo několik schůzek, na kterých jsme postupně společně show ladili a já jsem se čím dál více sžíval s touto pro mě novou rolí a těšil se, až konečně začneme točit!

Celý tým, který kolem pořadu vznikl, mi také celou dobu dával velký prostor k nápadům i vlastní přirozenosti a díky tomu jsem se i při natáčení cítil skvěle. Bojoval jsem také s mojí poněkud divnou českoslovenštinou. Bál jsem se, jak by na to mohl divák reagovat.

S režisérem Jiřím Charvátem jsme se nakonec shodli, že to necháme plynout, aby byl pořad maximálně autentický a já se nemusel pořád hlídat a přepínat ze slovenštiny na češtinu a opačně.

V čem bude show jiná než všechny ostatní pořady o vaření? Například i Kluci v akci byli dva...

Možná právě tou mojí českoslovenštinou (směje se). Ale ne, já myslím, že bude jiná, protože nebude jen o vaření. Když jsme na začátku spolupráce dávali s celým týmem dohromady koncept pořadu, všichni byli pro, abychom vytvořili krásný a zábavný pořad s milými hosty, u kterého si člověk opravdu udělá takovou tu pohodičku. Zasměje se, dozví se, jak jsou na tom v kuchyni právě některé známé osobnosti, co třeba ony mají za tipy od svých maminek nebo babiček a tak.

Přiznám se, že když jsem se díval na první hotový díl, který mi produkce na ukázku poslala, po celou dobu jsem měl na tváři takový ten neustálý úsměv, který mi vydržel až do závěrečných titulků. Také je to jiné i těmi dechberoucími záběry prostředí, kde jsme natáčeli, zajímavými a někdy i netradičními recepty a také vtipnými úkoly, které jsem si pro hosty připravil. Popravdě, já jsem nadšený a myslím, že divák bude taky.

Kdo z vašich hostů vás nejvíc překvapil, a čím?

Převážná část z nich jsou herci, proto jsem měl strach, jak budou reagovat na moje začátečnické chyby, přeřeky apod. Přece jenom pro mě to byla prvotina, zatímco pro ně jen jakási rutina. Proto mě překvapili opravdu všichni tím, jak byli milí a nápomocní. Tím, jak byli uvolnění, a tak i já jsem mohl odložit nervozitu a celé natáčení se pak neslo v příjemné a zábavné atmosféře. Také mě překvapilo, kolik z nich vaření opravdu rozumí, a bylo vidět, jak je to baví. To se pak vařilo jedna radost.

Co vás na vaření přitahuje nejvíc?

To je různé. Někdy je to touha vymyslet něco zvláštního, objevit třeba nějakou novou zajímavou kombinaci, nebo právě naopak zjistit, že jsou suroviny, které dohromady jíst opravdu nechcete (usmívá se). Často mě také baví, jak jednoduché vaření může být. Stačí pár základních a kvalitních surovin a máte jídlo jak z nejlepší restaurace.

A po tomhle všem je krásná i ta estetická stránka vaření. Vybrat hezký talíř, samotné servírování, to pohrávání si s detaily, protože přece jen jíme i očima. No, vlastně jsem teď popsal, jak vznikala moje nová kuchařka, a díky vaší otázce zjistil, jak mě ten proces nesmírně bavil a naplňoval.

Je to vlastně moc krásná práce, od prvního pohrávání si v kuchyni a hledání chutí a kombinací až po ten moment, kdy vidíte nádherné fotky jídla, u kterého byste si ani neřekli, že jste to servírovali vy... To prostě tak hezky zahřeje u srdce, ten výsledek.

Ale co si budeme... Nejkrásnější na vaření je moment, kdy dovaříte, usednete ke stolu a jídlo si vychutnáte.

Co nejkurióznějšího jste kdy jedl?

Jedl jsem různé věci, třeba cvrčky nebo šváby. Ale i v naší romské kultuře máme např. tradiční jídlo - goja, což jsou vepřová střeva plněná moukou, nebo rýži s bramborem, což může leckomu připadat velmi zvláštní. Já opravdu myslím, že je ve finále důležité vnímat jídlo více smysly. Nejen chutí, ale i třeba čichem a zrakem.

Ve výsledku je hodně jídel a surovin podobných. Zkuste si třeba poslepu ochutnat na stejné kousky nakrájenou mrkev, celer, petržel a kedlubnu. Zjistíte, že jen na základě chutě nebude vůbec jednoduché zjistit, co je která surovina. Testem chutí jsem potrápil i své hosty v pořadu a někdy to bylo opravdu hodně zajímavé (směje se). ■