Potvrzeno! Kráska ze Slunečné a sympaťák z Ordinace tvoří pár. Svěřili, co je k sobě přivedlo

"Je to paradoxní, sice máme spoustu společných známých, ale nikdy jsme se nepotkali osobně, dokonce i v té Ordinaci jsme se minuli. Takže poprvé jsme se viděli v Brně na natáčení, kdy jsme hráli manžele. Zkoušeli jsme to, až jsme to přezkoušeli," smáli se herci.

V našem videu nám prozradili, co jednoho na druhém zaujalo a svěřili také, že nevidí problém v tom, že Bára je o něco starší než Láďa. "Když jsem mluvila s jedním kamarádem o Láďovi, hned se ptal, kolik mu je. Asi budu napořád za tu, která má mladší kluky," prozradila Bára, která naposledy chodila s básníkem Víťou Bečkou, který byl mladší o osm let.

Pár už plánuje společný divadelní projekt a také první dovolenou. "Protože podnikám v Indonésii, chtěl bych Báře ukázat Bali, ale tam se strašně rychle mění restrikce a karantény, tak to necháme na později. Zatím zvolíme něco blíž Schengenu," upřesnil Láďa. ■