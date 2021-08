V černé komedii Okupace exceluje coby ředitel divadla. Ťulda by ale v téhle funkci neuspěl

Věčně usměvavý optimista Otakar Brousek ml. Michaela Feuereislová

Jestlipak by mohl někdy řídit umělecký ansámbl? „Nee! Tyhle ambice nemám, já neumím nic zařídit. Nejsem typ na vedení čehokoliv, ani žádné skupiny. To by nefungovalo, jsem moc velkej demokrat. Moc hodnej na lidi,“ odpověděl Super.cz se smíchem.

Natáčení Okupace, která je debutem režiséra Michala Nohejla, znamenalo pro nositele slavného hereckého jména velký zážitek. Nejen proto, že měli čas na přípravu, poctivě zkoušeli, ale uvažovali i nad replikami. „Nikdo nás nehonil, že už se musí točit, že není čas, což bylo důležité.“

Ovšem „zážitkem“ se ukázalo být i místo, kde točili. V kulturáku v Novém Strašecí s divadelním sálem, který prý vypadal hrozně. „Jako z doby normalizace, příšerná budova, nevzhledná krychle, obrovské mramorové foyer, zázemí pro herce žádné. Ale tohle vše je podstatné pro atmosféru filmu, tak to skutečně v té době vypadalo.“

Od komedie se dostáváme k tématu tancování, protože profesí jeho druhé manželky Heleny jsou tanec a choreografie. Zatančí si spolu někdy? „Málo, protože žena umí tančit a já ne, se mnou jí to nebaví,“ tvrdí se smíchem. „Ona si to neužije, potřebuje partnera, který tanec také ovládá. To je stejné, jako kdybych já recitoval s někým, kdo to neumí,“ vysvětluje Ťulda (64).

Jak vlastně k přezdívce přišel? „Já byl plaché dítě a pojmenoval se tak sám.“ Manželka mu prý nechce říkat Ťuldo, ale oslovuje ho většinou Brouso. Také někteří kolegové mu spíš říkají Oťas nebo Brusi.

Rodinu nedávno potkala smutná událost, když zemřel Ladislav Potměšil (†75), manžel jeho sestry Jaroslavy (71). Shodli jsme se, že stárnul „do pěkna“, zvlášť coby MUDr. Čížek v Ordinaci v růžové zahradě měl spousty fanynek. „Ano, ano. Byl výborný herec, se smyslem pro humor, dokázal i o svém zdravotním stavu žertovat s černým humorem.“

Řeč jsme raději stočili na Ťuldovy děti. Nejstarší Ondřej (40), talentovaný, všestranný umělec, jde nejen v otcových hereckých šlépějích, ale také se stal trojnásobným tátou. Dceru Nelu (2004), středoškolačku, má s Adélou Gondíkovou, zatímco s druhou ženou Annou (rozenou Remkovou, dcerou našeho kosmonauta) má syna Františka (2012) a Haničku (2017).

Prostřední Bára (31) se živí jako aktivizační pracovnice v domově důchodců a pracuje s lidmi postiženými Alzheimerem a Parkinsonem. Loni porodila a z táty udělala čtyřnásobného dědečka. Ondřeje i Báru měl s první ženou Zuzanou Mixovou, herečkou.

A nejmladší Kristian (22), potomek z druhého manželství? „Studoval výtvarnou školu Michael, kterou nedodělal kvůli zdravotnímu problému. Snad se mu to podaří, má ještě čas,“ doufá jeho táta. ■