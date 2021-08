Václav Neckář se do penze rozhodně nechystá: Se svou kapelou slaví zpěvák už 50 let existence

Václav Neckář Foto: archiv Jana Neckáře

Přestože už je ve věku, kdy by si to mohl dovolit, Václav Neckář (77) se do důchodu rozhodně nechystá. Se svou kapelou Bacily dokonce legendární zpěvák slaví v těchto dnech 50 let existence. Jejich první generální zkouška proběhla 4. srpna 1971 v divadle Rokoko, a zpěvák se tak pochlubil archivním snímkem z jejich začátků.