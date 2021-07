Herec z Útěku z vězení má autismus: Diagnózu mu sdělili před necelým rokem

Wentworth Miller Profimedia.cz

„Letos na podzim to bude rok, co mi řekli, že mám autismus. Byl to zdlouhavý proces s mnoha chybami, protože jsem muž ve středních letech a ne dítě. Mám štěstí, že mám přístup k metodám, který mnozí nemají,“ rozepsal se.

Doplnil, že o poruše mnoho neví a stále se učí. Analýza jeho skoro pět dekád trvajícího života prý nějakou dobu zabere. Dále uvedl, že nechce šířit chybné informace, ale pouze povědomí o autismu.

„Autismus je středobodem toho, co jsem, a všeho, čeho jsem dosáhl. Chci také poděkovat mnoha lidem, kteří mi v životě dopřáli prostor, který jsem potřeboval, ať už jim to dávalo smysl, nebo ne,“ dodal herec.

Wentworth od dětství trpěl depresemi, které se vracely v nepravidelných vlnách. V roce 2013 přiznal, že je gay, a loni promluvil o kyberšikaně. Internetoví trollové si ho dobírali kvůli orientaci, což ho prý nijak zvlášť nezasáhlo, ale šikanu nebere v žádném případě na lehkou váhu. Nechal se také slyšet, že už nehodlá hrát heterosexuály. ■