Známý dabér randil s hereckou kolegyní, ale nebylo to ono. Teď je skoro 40 let šťastný s mužem

V jednom rozhovoru se Vašinka svěřil, že posledně jmenovaná dabingová role mu přirostla k srdci nejvíc. Samotný dabing je podle něj dost náročná herecká profese a například namlouvání kreslených filmů je mnohdy i o hlasivky. „Musíte nadabovat každý skřek, hek, úlek, skok atd.“ řekl o své práci.

Jméno jako forma vzdoru

A jak přišel ke svému křestnímu jménu, které v našich končinách nebylo v 50. letech zrovna obvyklé? Hercova matka jím chtěla vyjádřit svůj vzdor vůči tehdejším poměrům – Marcel je francouzské jméno, které se v dobách budování zářných zítřků opravdu nenosilo. Možná jím ale chtěla vzdát i hold spisovateli Marcelu Proustovi.

Talent měl v genech

To, že se Vašinka bude věnovat jednou kumštu, předurčily už jeho geny. Jeho otcem byl herec Vlastimil Vašinka a hercem je také strýc z matčiny strany Alois Švehlík (81). Herectví se ale věnoval i další matčin bratr Jaroslav Švehlík (✝42).

Když byly Vašinkovi dva roky, rodiče se rozvedli. Malý Marcel vyrůstal nějaký čas se sestrou u prarodičů v Pardubicích a později se oba přestěhovali za matkou do Prahy, kde bydleli ve vlhkém suterénním bytě. Vašinka se tehdy začal pohybovat ve společnosti podivných existencí, ale naštěstí se z ní záhy vymanil. Začal v Lidové škole umění hrát divadlo, podal si přihlášku na konzervatoř a byl přijat. Na konzervatoři prokázal tak výjimečný talent, že přešel rovnou na DAMU.

Po škole dostal v roce 1977 angažmá v Městských divadlech pražských, kde účinkoval mj. v inscenacích Mladý muž a bílá velryba, Jak je důležité míti Filipa, Těžká Barbora nebo Sen noci svatojánské. Když z MDP v roce 1993 odešel, sešel tak trochu z očí. Pracovně ale nezahálel, aktivně se angažoval právě v dabingu. V letech 1999 až 2001 působil v zájezdové divadelní společnosti Háta a v dalších letech s ní pohostinsky spolupracoval.

Džejms z Troškových Kameňáků

Na stříbrném plátně se objevil poprvé v menší roli studenta ve filmu Plavení hříbat (1975). I v dalších filmech ztvárňoval většinou epizodní postavy, vzpomeňme například studenta, který v komedii Marečku, podejte mi pero! (1976) hodí Tomáši Holému bonbón.

Víc příležitostí dostával Vašinka v televizi, v posledních letech se objevil například v seriálech Četnické humoresky (2000), Pojišťovna štěstí (2004), Vyprávěj (2009) nebo Expozitura (2009). Mohli jsme ho vidět i ve filmové trilogii Kameňák (2003, 2004, 2005).

Vším si musel projít sám

Co se soukromého života týče, Vašinku dlouhodobě trápily pocity osamělosti a odcizení. Chodil sice nějaký čas s jednou hereckou kolegyní, jenže stále vnímal, že do vztahu nedává všechno. A pak se zamiloval do muže a pochopil, co bylo pravou příčinou frustrace, která ho celou dobu provázela. Došlo mu, že je gay.

Nezapomínejme, že dospíval v době, kdy se o homosexualitě příliš nemluvilo. Vašinka dnes žije v dlouhodobém svazku s režisérem animovaných filmů Miroslavem Walterem a svůj harmonický vztah zpečetili v roce 2009 registrovaným partnerstvím. ■