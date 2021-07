Tohle není modelka, ale posila nového vojenského seriálu: Sexy brunetka prozradila, zda u ní mají pánové šanci

Sára Rychlíková Super.cz

„Mé jméno je Marika Klocová, je drsná, temperamentní, jde si za svým a může něčeho velkého dosáhnout,“ prozradila nám o své postavě, s níž má jedno společné. „Já jsem taky takovej buldok, když něco chci,“ přiznává s úsměvem.

Jako malá začínala s krasobruslením, kterému se věnovala i závodně. K herectví ji to začalo táhnout na střední škole. „Bruslila jsem 15 let, ale pak jsem šla na gympl a musela jsem skončit. Zároveň jsem odmalička takový blázen, extrovert po rodičích a nějak mě to táhlo k divadlu,“ svěřila Super.cz Sára.

Se svou vizáží a postavou by se klidně uživila také jako manekýnka. Modeling ji ale neoslovil. „Nikdy jsem ho nezkoušela. Možná na to nemám sebevědomí a herectví mě baví, to je život,“ vysvětluje.

S popularitou, která jí pravděpodobně bude v dalších měsících narůstat, přibyde i mnoho nových obdivovatelů. Ti ale prozatím nemají u této sympatické herečky šanci. „Nejsem zadaná, ale teď jsem šťastná, že jsem svobodná, a chci, aby to tak zůstalo, zatím,“ dodává. ■