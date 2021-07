Hlavu rodiny z První republiky připravila o ženu španělská chřipka. Jan Vlasák je s tou svou už 55 let

Jan Vlasák je trojnásobným otcem stejně jako jeho postava z První republiky. Foto: Petr Hloušek, Právo

Herce Jana Vlasáka (78) jsme zastihli ve Zlíně při vernisáži akademického malíře Svatopluka Máchala, kde se chystal na účinkování v doprovodném programu. S manželkou Eliškou, které krásně říká Elinko, měli dobrou náladu a těšili se z příjemného letního počasí.

Jen ta jízda po D1. „Při cestě do Zlína jsem proklínal náš stát, když si uvědomím, co byli schopni za dálnice postavit Slovinci, Chorvati, Slováci, to ani nemluvím o Němcích… U nás se s tím sejří 20 let a co? Způsob, jakým se to dělá, opravuje, rozkrádá, je světové unikum!“

Jak vzpomíná na historický seriál mapující historii podnikatelské rodiny Valentových? „První díly byly pěkné, pak mám pocit, že První republika začala trochu upadat, tlačit se do kriminálky,“ řekl Super.cz.

V příběhu odvíjejícím se na událostech vzniku první republiky až do 30. let má jako hlava rodiny tři syny. Jan Vlasák je také trojnásobným otcem. Nejstarší syn Jan (55), který žije v Německu, se chystá o prázdninách přijet domů. Ten udělal rodičům radost třemi vnoučaty, a potažmo i dvěma pravnoučaty.

Osud prostřední Báry (54), která trpí od narození schizofrenií, jež má progresivní vývoj, okomentoval: „To je úžasný příběh, na román. Žije v ústavu ve Svojšicích, kde nastoupili trend chráněného bydlení. Bydlí po dvou, starají se o zahradu, s pomocí asistentů jdou ráno nakoupit, vedou je k samostatnosti. Pracovnice, které se o ně starají, jsou báječné.“

Nejmladší dcera Anna (50) studovala klavír na konzervatoři. „Přišly revoluční roky, ze všeho zběhla a začala žít. Z té doby máme milovaného vnuka Davida, Potom dělala sekretářku na AVU, po změně poměrů odešla a teď učí malé děti hře na klavír,“ vyprávěl Super.cz.

Vnuk David (26), který má o pět let mladší sestru Marii, dělá prarodičům radost. Nejenže často volá babičce, ale je správně aktivní. Vyučený truhlář odjel v osmnácti do Švýcarska, kde pracoval na úpravách domů, naučil se německy. Teď se vrátil a pokouší se o různé aktivity.

Obdivuhodnou aktivitu projevuje i jeho děda. Účinkuje v několika divadlech, především na prknech Městských divadel pražských. Vystupovat bude v srpnu a v září na letních scénách v pražských Letňanech a na výstavišti. Získal roli v nově natáčeném seriálu. „Konečně se sehnaly peníze i na film o Mašínech, v němž budu hrát.“

Na poklonu, kolik má na svém kontě rolí, namítne: „Nééé, to tak vypadá, když je člověk starej. Nejlépe jsem se cítil v Ostravě, mezi 30. až 40. rokem. Jako mladej jsem všechno vydržel, přicházely dobré příležitosti, hezké role.“

A co mu v poslední době udělalo radost? „Že jsem naživu,“ odpověděl se smíchem Super.cz. „Když vidím, jak umírají moji kolegové, se kterými jsem pracoval, znal se důvěrněji… Člověk lehce znejistí.“ ■