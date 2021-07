Kliďas s nadhledem, uměl říct „ne“. Na Ladislava Potměšila (✝75) vzpomíná režisér jeho posledního filmu

Ladislav Potměšil Herminapress

„Když jsem byl malý, tak jsem obdivoval jeho filmy z osmdesátých a devadesátých let, ať už to byl Discopříběh nebo Byl jednou jeden polda. Hrozně rád jsem ho měl i v seriálu Hospoda. Obdivoval jsem na něm, jaký to byl skvělý komediální herec,“ uvedl Magnusek.

„Bastardi byli můj druhý film. Už když jsem psal scénář, tak jsem si ho představoval v roli ředitele školy. Zaslal jsem mu scénář, a když jsem mu volal, jestli roli přijme, byl jsem velmi nervózní. V tom filmu se totiž mluví velmi sprostě, jsou tam samé rvačky a násilí. Byl jsem šťastný, když tu roli přijal. Ptal jsem se ho, jestli mu nevadí ta vulgarita a on mi řekl: ’Je pravda, že nejslušnější slovo v tom filmu je prdel. Ale já to čtu jako detektivku, mně to nevadí’. Byl to prostě profesionál,“ vzpomíná režisér.

Ladislav Potměšil působil podle kolegů na place velmi příjemným a uklidňujícím dojmem. „Jsem vždycky moc rád, když jsou lidé ve skutečnosti takoví, jaké si je vysníte. To platilo v případně Ládi Potměšila, ale i Líby Šafránkové.“

Magnusek oceňoval Potměšilovu profesionalitu, ale také umění říct ne. „Když jsem mu nabídl roli ve třetím díle, tak už nejevil zájem. Byl to člověk, který se nechtěl vymlouvat. Už se mu do toho prostě nechtělo. Líbilo se mi, že to řekl na rovinu,“ říká filmař, který na herce vzpomíná s obdivem.

„Na place se nepředváděl. Potměšil totiž nebyl pozér, na nic si nehrál. Byl to kliďas, který měl obrovský nadhled,“ dodává Tomáš Magnusek. ■