Covid modelku zpomalil, ale nezastavil: Za prací jsem cestovala všude, kam to šlo, říká česká Kate Moss

Eva Klímková Foto: Schwarzkopf Elite Model Look

Před osmi lety zvítězila v Číně v mezinárodní soutěži Elite Model Look a změnil se jí život. Letos Eva Klímková, jíž se díky podobě se slavnou topmodelkou přezdívá česká Kate Moss, předávala své zkušenosti finalistkám aktuálního ročníku národního klání modelingové soutěže Schwarzkopf Elite Model Look. My jsme se s ní potkali, když provázela finalisty během focení pro magazín Elle.