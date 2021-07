Foto ze svatby Gwen Stefani (51): Zpěvačka se toho nebála, byla zatraceně sexy nevěsta!

Gwen Stefani se po šestiletém vztahu provdala za Blakea Sheltona. Profimedia.cz

Veselka proběhla 3. července za účasti asi čtyřiceti hostů, informují zahraniční média, a pro zpěvačku byla splněným snem, jak svěřila fanouškům.

Nevěsta oblékla korzetovou róbu s vlečkou od proslulé návrhářky Very Wang, nechyběl ani závoj s vyšitými jmény ženicha a nevěsty a zpěvaččiných tří synů Kingstona, Zumy a Apolla. Ozdobený byl bílými květy a velkou mašlí. Romantiku pak „rozbily“ kovbojské boty a síťované punčocháče. Na afterparty nevěsta oblékla bílé minišaty.

Pár se dal dohromady v roce 2015, kdy oba zasedli v porotě soutěže The Voice. Zasnoubili se loni.

„I když máte pocit, že věci už nemohou být horší a že nezvládnete další den, nikdy nevíte, co vás čeká za rohem, může vás to zachránit. Přesně to se stalo mně,“ popsal setkání s budoucí ženou zpěvák, který měl tehdy za sebou rozchod s druhou (ex)manželkou. Ve stejném roce zkrachovalo manželství i Stefani.

Pro Sheltona jde o třetí sňatek, Stefani se vdávala podruhé. ■