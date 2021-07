Konečně se dočkala. Zpěvačka Gwen Stefani se podruhé vdala

Gwen Stefani a Blake Shelton Profimedia.cz

Zpěvačka Gwen Stefani (51) se vdala. Jejím vyvoleným se stal country muzikant Blake Shelton (45). Podle informací webu US Weekly se svatba konala v sobotu na Sheltonově ranči v Oklahomě.

Pár se zasnoubil loni v říjnu po pěti letech vztahu. Zamilovali se do sebe v době, kdy společně seděli v porotě soutěže The Voice. Pro oba to není první zkušenost se svatbou.

Zpěvačka má z prvního manželství s Gavinem Rossdalem tři děti. Blake byl ženatý už dvakrát a vztah s Gwen začal pár měsíců po jeho odloučení od druhé manželky, country zpěvačky Mirandy Lambert. Oba dva se chtěli vzít už o pár měsíců dříve.

Kvůli pandemii covidu ale veselku odkládali. „Nemáme žádné svatební plány, protože je pandemie. Říkala jsem si, proč jen se nemohl vyjádřit dříve? Teď v době pandemie žádná svatba nebude,“ smála se Stefani letos v lednu v pořadu Jimmyho Fallona. Nakonec si se svatebními sliby počkali až na léto, kdy svatba konečně klapla. ■