Čerstvá inženýrka oslavila převzetí diplomu na přehlídkovém mole: Byly to dva roky dřiny, přiznala modelka

Misska nakonec přehlídku stihla. Foto: Arthur Koff

Do poslední chvíle nebylo jasné, zda Beatě Rajské (58) během její módní přehlídky pořádané na zámku Loučeň nebude chybět jedna modelka do počtu. Ve stejný den, kdy se akce konala, měla totiž Karolína Mališová (24) promoci v téměř hodinu cesty vzdálené Praze.

„Přebírala jsem si diplom a hned po promocích, které probíhaly v Rudolfinu, jsem sedla do auta a jela jsem na přehlídku,“ svěřila se nám Česká Miss Earth pro rok 2015. „Pro mě to byl zase takový zážitek, který slavnostně ukončuje to, o co jsem se dva roky snažila a za čím jsem šla, měla jsem husí kůži a byla jsem šťastná,“ komentuje slavnostní chvíli modelka, kterou přijeli do Prahy ze Slezska podpořit její rodiče.

Maraton činností a povinností pro Mališovou přehlídkou neskončil. „Mám to hektické, hned po přehlídce jsem odjela do Varšavy na rozlučku se svobodou své kamarádky a po příjezdu to bude trošku více pracovní, mám nějaké resty a pak odjíždím s partou a přítelem do Chorvatska na jachtu,“ popisuje své plány Karolína Mališová. ■