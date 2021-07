První veřejné pěvecké vystoupení si dala Bára Kodetová k padesátinám: Hosté museli poslouchat, i kdyby nechtěli

Barbora Kodetová Super.cz

"Přibrala jsem k herectví zpěv, protože mi přišlo, že hraju málo a mám málo takové práce, která by mě bavila. A chci být víc sama za sebe. Jako herečka hraju postavy, ale zpěv je víc mojí výpovědí, i když zatím jen interpretuji a vlastní autorské věci zatím neplánuji, ale možná ten čas dozraje," míní Bára.

"Teď se tedy hlavně snažím zpívat naučit, to je pro mne největší výzva. Dvacet nebo třicet let praxe nedoženu, toho si jsem vědoma. Ale hudbu miluju, jinak bych se svým mužem nebyla tak šťastná," svěřila se. "Nikdy mě nenapadlo zpívat veřejně. Poprvé jsme to vlastně před publikem zkusila na svých padesátinách, kdy mě hosté museli hodinu a půl poslouchat. Byl to krásný večer a z toho budu vycházet i v představení pro divadlo Semafor," upřesnila. ■