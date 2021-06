Na prahu stáří jsem se konečně dočkala: Aňa Geislerová (45) si poprvé zahraje princeznu, a jakou!

Aňa Geislerová Super.cz

Patří mezi nejobsazovanější české herečky. I přes poměrně nabitý pracovní program přijala Aňa Geislerová (45) roli v ochotnickém představení pohádky Sůl nad zlato. „Kývla jsem dobřichovickému ochotnickému spolku a nazkoušeli jsme ve velmi zkrácené době Byl jednou jeden král. Je to v řevnickém lesním divadle,“ rozpovídala se Aňa o svém posledním hereckém počinu na charitativní večeři Be Charity.

„Nemám na to vůbec čas, ale zároveň mi to dělá obrovskou radost. Byla to věc, kterou si člověk rozhodne, moc o tom nepřemýšlí a pak se nechává překvapovat tím, co hezkého mu to přináší. Jsem sociální a komunitní člověk, a proto jsem ráda, že se s místními propojujeme,“ dodává.

Herečku čeká první role princezny, kterou ve filmovém zpracování s Janem Werichem hrála Milena Dvorská. „Konečně jsem se dočkala, na prahu stáří, role princezny,“ smála se Aňa Geislerová. ■