Princezna z Řachandy byla nádherná nevěsta: Podívejte se na fotky z pohádkové svatby

Takhle to herečce a jejímu manželovi slušelo ve svatební den. Foto: Michala Rusaňuková

Denisa měla na svatbě mnoho družiček, mezi nimi i herečky Karolínu Krézlovou (34) nebo modelku Andreu Bezděkovou (26). „Svůj den jsem si začala užívat hned při zkrášlovacím ránu se svými družičkami. Ty mě pak oblékly do svatebních šatů, které mi ušila Kamila Vodochodská přesně podle mých představ,“ popisuje herečka, která je dva dny po svatbě ještě plná dojmů a zážitků.

„Neuvěřitelně jsem si celý den užívala a byla opravdu šťastná, každou vteřinu. Celý den jsem to opakovala své svědkyni Sabince, jak moc mi pomohla a jak se na ni dalo ve všem spolehnout. A druhým člověkem byla Bára Kloučková, naše koordinátorka. Říkali jsme si to s Honzíkem oba, jak neskutečná profesionálka to je! Všem nevěstám vřele doporučuju, vůbec nevím, jak by to bez ní dopadlo,“ říká s vděčností princezna z pohádky Řachanda.

Nervozita před svatbou byla veliká a sem tam se objevila i malá komplikace. „Den před svatbou jsem si vzpomněla, že vlastně nemám modrý podvazek! Napsala jsem to Báře, která jen odepsala: Zařízeno. Ještě že to udělala, podvazek se totiž večer dražil a my se rozhodli částku poslat na pomoc zasaženým pohromou na jižní Moravě,“ svěřila herečka.

Na svůj svatební den budou s manželem Honzou ještě dlouho vzpomínat. „Rádi se smějeme a tento den jsme se smáli opravdu celý. Děkuju všem, kdo se tam přišel smát a radovat s námi,“ vzkázala skrze Super.cz na závěr. ■