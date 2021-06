Nový partner jí dělá i osobního strážce: Mladší přítel Megan Fox herečku z akce odnesl na zádech

Megan Fox a Machine Gun Kelly Video: Profimedia

Hvězdná dvojice vyrazila na koncert zpěváka s přezdívkou Yungblud v Hollywoodu a místo sice opouštěli zadním vchodem, ale i tam na ně čekaly zvědavé davy.

Herečka oblékla těsné kalhoty z PVC a střevíčky na jehlách, a tak se její partner po pár krocích na schodech zastavil a nechal ji, aby mu naskočila na záda. Odnesl ji takhle až k autu a děkoval po cestě přítomným za komplimenty.

Není to poprvé, co rapper nosil svou milou na rukách, ostatně vzájemnou náklonost rozhodně neskrývají.

Zamilovali se do sebe loni při natáčení snímku Midnight In The Switchgrass, ale vztah zveřejnili až po hereččině rozchodu s Brianem Austinem Greenem alias Davidem z Beverly Hills 90210, s nímž má tři syny. ■