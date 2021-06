Obrovská vlna podpory pokračuje: Mareš pořádá benefiční Staré pecky, Ztracený věnuje 250 tisíc

Marek Ztracený Michaela Feuereislová

Marek Ztracený (36) se rozhodl věnovat prostřednictvím své nadace (Nadace Marka Ztraceného) 250 tisíc korun. „Vůbec si neumím představit, co teď musí prožívat řada lidí, co přišli o domov, a hlavně lidí, co přišli o své blízké,“ řekl Marek Super.cz. Postižené katastrofou zároveň vyzval, aby se na nadaci se svou aktuální potřebou neváhali obrátit na adrese: nadace@marekztraceny.cz.

Leoš Mareš (45) se zase rozhodl, že nadcházející Staré pecky, jeho legendární show, budou benefiční. Na amfiteátru v Mikulově se skuteční 8. července a lístek bude stát 2021 Kč, „aby pomoc byla pořádná“, píše Mareš. Všichni umělci budou vystupovat bez nároku na honorář a 100 procent výtěžku půjde na pomoc obětem tragédie.

Přispět můžete i vy, buď podporou zmíněných projektů, nebo prostřednictvím dalších sbírek, např. Člověk v tísni, Diecézní charita Brno, Diakonie Českobratrské církve evangelické, Český červený kříž, dárcovských SMS či dalších iniciativ, které průběžně vznikají. ■