Osobní stylista Mareše si servítky nebral: Takhle zhodnotil outfity, ve kterých přišli Bieberovi za prezidentem Francie

Manželé Bieberovi s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a jeho ženou Brigitte Profimedia.cz

Justin Bieber (27) se svojí manželkou Hailey vzbudili hodně pozornosti poté, co svět obletěly jejich fotografie s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a jeho ženou. Podle francouzských médií o schůzku v Elysejském paláci požádal sám Justin.

Pozornost vzbudil outfit Justina a jeho ženy. Justin dorazil v obleku, který doplnil teniskami a slunečními brýlemi. Hailey v sexy šatech odhalujících břicho a záda. Podle mnohých takové modely nepatřily na setkání s prvním mužem Francie. Co na to říká přední český stylista Filip Vaněk (43)?

"Toto je současná móda. Z pohledu módy jsou oba perfektní, ale jejich outfity se hodí na jinou příležitost," řekl Super.cz Vaněk.

"Hailey i Justin jsou skvěle oblečení, ale nevhodně k prezidentovi. Oblek Celine, který má na sobě Justin, je s teniskami super cool, ale opravdu to nepaří na schůzku s francouzským prezidentem. Bieber měl mít k tomuto obleku kravatu a boty stejné značky, a bylo by to úplně něco jiného. Jeho žena rozhodně měla být decentněji oblečená," zhodnotil Vaněk, který je osobním stylistou například Leoše Mareše a jeho ženy Moniky. ■