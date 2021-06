Takhle odvážné plavky jste ještě neviděli: Nádherná modelka si je půjčuje s mladší sestrou

Karolína Mališová se sestrou Kateřinou Foto: archiv K.Mališové

Všechny tři krásné ženy ze severomoravské Opavy mají ostatně skvělé figury, což je při balení na dovolenou výhoda. "Oblečení si měníme, je zbytečné všechno kupovat dvakrát nebo třikrát. To bychom to asi ani všechno neuvezly," řekla Super.cz Karolína.

Můžete si všimnout, že se sestrou pózují i ve stejných plavkách. A pořádně odvážných. Podprsenka sotva zakrývá ňadra a vypadá to, že při šipce do vody by na místě nevydržela.

"No, to jsem ještě nezkoušela, ale to by možná neustály ani klasické plavky," smála se Karolína. "Ale jinak drží hezky a nepadají," ujišťovala nás, že k nechtěnému faux pas by dojít nemělo. ■