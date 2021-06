O vakcíně není přesvědčená, covidu se nebojí. Až se mě to bude týkat, tak to budu řešit, říká Marcela Březinová

Marcela Březinová Foto: Vlaďka Merhautová, Super.cz

„Mám neuvěřitelný štěstí, že žiju mimo Prahu, na Kutnohorsku, kde je zahrádka, les. Tam nabíráte zase úplně jinou energii,“ řekla Super.cz. Na hudební scéně působí neuvěřitelných 40 let. I když se v přírodě cítí výborně, moc se těší na první koncert, který by se měl uskutečnit 19. června ve Slezsku.

Vždycky vypadala jako divoká, bezstarostná rockerka, známá svým tetováním, ale hlavně experimenty s vlasy. Nyní se uchýlila ke klasice. „Mám to podle toho, jak se cítím. Když mě popadne rapl, bude rapl. Teď to vidím na nějaké normální vlasy, neřeším to,“ prozradila nám. Za nejdivočejší účes považuje ten z doby zhruba před 20 lety, kdy měla růžové vlasy.

Marcelu jsme potkali v baru, kde byla spousta lidí bez zakrytých úst. Logicky nás zajímalo, jestli má za sebou očkování či nemoc prodělala. „Neberu žádné léky. Moje myšlenka k očkování nedozrála a myslím si, že ani nedozraje. Je to v hlavě. Je to o práci na imunitě, otužuji se, jedu zázvor, snažím se jíst zdravě, dobré potraviny. Já o vakcinaci nejsem přesvědčená,“ svěřila Super.cz štíhlá máma Honzy (28), který má výtvarnou školu, a Vandy (25), ta vystudovala hereckou konzervatoř. Pracuje v mateřské školce, kde je velmi šťastná.

Zpěvačka se celý život aktivně hýbala, i nyní cvičí jógu a praktikuje indiánský běh. Také proto se koronaviru nebojí? „A čeho bych se měla bát? Když si řeknu, že jsem imunní, naše vědomí je velmi mocné. Pokud si ho tak nastavím, pak věřím, že se mě to netýká. Až se mě to bude týkat, tak to budu řešit. Možná jsem naivní, nebo moc velký optimista…“

Ani si nemyslí, že by očkování bylo berličkou, ale neodsuzuje nikoho, kdo odevzdá svoji odpovědnost očkování. „Jde o psychiku. A já nejsem přesvědčená, že toto mě spasí.“ ■