Čtyři hodiny a je z ní někdo jiný. Poznáte hollywoodskou hvězdu na snímku? Její proměna je úžasná

Jessica Chastain jako Tammy Faye Messner ve filmu The Eyes Of Tammy Faye Profimedia.cz

Stačí pár hodin a z člověka může být někdo úplně jiný. Špičkoví maskéři a kostyméři dnes dokáží divy. Doslova na vlastní kůži to aktuálně zažívá i herečka Jessica Chastain (44), která po čtyřech hodinách v rukou profíků přes make-up, vlasy a protetické efekty, přichází na plac jako křesťanská zpěvačka Tammy Faye Messner, o níž právě vzniká snímek The Eyes Of Tammy Faye.