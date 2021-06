Fanoušci znají oblíbeného zpěváka hlavně z koncertních pódií: Teď je z něj nová posila Ulice

Pavel Callta Foto: TV Nova

„Když jsem byl malý kluk, hrál jsem pár let v divadle, ale pak jsem se nadchl pro sport a začal závodně plavat, což mi vydrželo až do vysoké. Ve 21 letech jsem se hlásil na DAMU a v té době se mi už pomalu rozjížděla hudební kariéra, tak mě začalo bavit psát scénáře na klipy a rovnou se v nich i herecky realizovat,“ svěřil se Super.cz Callta, který se nad nabídkou do nekonečného seriálu moc nerozmýšlel.

„Rozhodl jsem se rychle, protože jsem to chtěl vždycky zkusit a tohle mi přišlo jako skvělá a nová zkušenost,“ hraní v Ulici nebere na lehkou váhu a svědomitě se připravuje. „Začal jsem chodit na hodiny rétoriky, protože odjakživa mluvím rychle. A jelikož v Ulici hrají i herci z Národního divadla nebo DAMU, musím se alespoň snažit držet tempo,“ svěřil se Pavel, který se i tak stále věnuje zpěvu.

„Momentálně dokončuji nový singl a plánuji natáčení videoklipu. Potom průběžně dopisuji čtvrté album, které vyjde buď na Vánoce, nebo v únoru 2022. A do toho zkoušíme s kapelou, jelikož od června nám začínají koncerty, tak vás srdečně zvu,“ svěřil se hudebník, který ale také rád relaxuje.

„Když nepíšu songy, tak rád cestuji a jezdím na Moravu za rodinou. Rád si jdu zaběhat nebo zahrát beach volejbal. A jak už jsem zmiňoval, zase začínáme, skoro po roce, s kapelou koncertovat, tak to je taky něco, co mi hodně chybělo,“ dodal Pavel Callta. ■