Další zpěvačka je čerstvou maminkou: Po náročném porodu se pochlubila svou holčičkou

Veronika Zelníčková Krejzová Foto: archiv V. Zelníčkové

„Moc jsme se těšili, až budeme mít malou u sebe. Doktoři se obávali, že půjde malá dřív na svět, jelikož odhad přes 3 kila měla už měsíc před porodem. Ale opak se stal pravdou,“ sdělila pro Super.cz maminka a přidala detaily porodu.

„Právě kvůli velikosti malé byl porod opravdu náročný. Samozřejmě, že jsou maminky, které ten porod mají klidný, i když takovou neznám. Ale nikdy bych nečekala, že to bude až tak náročný a dostanu se na dno svých sil,“ dozvěděli jsme se od zpěvačky.

„Rodila jsem v Praze u Apolináře a rodila bych tam zase! Jsou tam milí a skvělí lékaři a sestřičky. A pokud můžu, musím poděkovat mojí naprosto skvělé porodní asistentce slečně Aničce! Byli jsme její 203. porod. Ona dokáže rodičkám tak naslouchat, popisovat, radit a hecovat, že rodíte s důvěrou, že vše bude v pořádku! Moc děkujeme za skvělou péči,“ přidala pochvalu na lékařský personál.

I když porod nebyl jednoduchý, s manželem Tomášem jsou šťastni, že už budou opravdová rodina. „Ale jak by řekla každá maminka, výsledek za to stojí! Hlavně když máte vedle sebe obrovskou oporu manžela! Nevím, jak bych se tam sama trápila,“ dodala závěrem zpěvačka. Veroniku teď čekají především mateřské povinnosti, na podzim by se ráda vrátila na divadelní prkna do muzikálů Kvítek mandragory a Mýdlový princ a ke koncertování se svou skupinou Anacreon. ■