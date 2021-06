Korpulentní zpěvačka se toho nebála. Na párty vyrazila jen v podprsence!

Lizzo Profimedia.cz

Tentokrát Lizzo vyrazila na pařbu do jednoho podniku v Los Angeles. Vzorně s rouškou na obličeji, zato v podprsence od bikin! Známá rapperka je prostě ráda středem pozornosti a v tomto modelu byla opět k nepřehlédnutí.

Kdyby si na sebe nevzala džíny, vypadalo by to, jako by si do podniku vyšla rovnou z pláže! Lizzo má spoustu fanoušků, ale našli se i kritici, kteří zpěvačce vyčítají, že propaguje morbidní obezitu a nehledí na s tím spojené zdravotní problémy.

Lizzo naopak hlásá, že by člověk měl být šťasten ve svém těle, a to v jakékoliv podobě. Ona sama se za své nedostatky rozhodně nestydí a snaží se dodávat sebevědomí ostatním ženám, které kvůli své postavě mohou čelit nevybíravým posměškům. ■