Od ledna zhubl 10 kilo. Porotce MasterChefa se mění před očima

Jan Punčochář Super.cz

„Nechal jsem to na ženě, já na to nemám nervy. Jednou jsem se jí ptal, proč na ně křičí, pak jsem to s nimi zkusil já a křičel jsem ještě víc. Bylo to hodně náročný a jsem rád, že už je to pryč,“ prozradil Super.cz Punčochář, se kterým jsme se setkali na křtu první kuchařky vítěze MasterChef Česko Romana Staši.

S Romanem se po natáčení stali přáteli, a porotce ho dokonce zaměstnal ve své restauraci. „Myslím, že jsme dost podobní, že máme rádi legraci, máme rádi jídlo a obecně život, proto jsme si asi víc sedli,“ hodnotí Jan Punčochář.

Roman Staša, původním povoláním kondiční trenér a hokejista, pomohl šéfkuchaři na oplátku se shazováním kil, od ledna už deseti.

„Vzniklo to přesně po finále, druhý den, když jsme si volali a já mu ještě jednou gratuloval, tak jsem mu říkal, že když je ten kondiční trenér, že bychom mohli začít. A začali jsme. Teď teda už není tolik času, takže se o to spíš starám já sám, abych nedal kila nahoru,“ svěřil sympatický kuchař a restauratér. Do hubnutí se mimo jiné pustil i další porotce Radek Kašpárek, který shodil 15 kilo.

Během posledních týdnů se v médiích hojně řešilo, že kuchaři, číšníci, servírky a další lidé z gastronomie utíkají, protože v covidové době přišli o práci a rozhodli se změnit obor. Jak nám porotce kulinářské show prozradil, patří mezi ty šťastné zaměstnavatele, kteří nic podobného řešit nemuseli. „Nám neutekl ani jeden zaměstnanec. Teď si nedokážu představit, že bych hledal nové lidi, takže, díkybohu, mám tam stále všechny,“ dodal spokojeně. ■