Ztratili jsme smysl života. Fanoušci sepsali petici kvůli smrti Mery Sabiny Laurinové. Tohle Primě vzkazují

Postava Mery v podání Sabiny Laurinové tragicky zemře. Na snímku s Markem Němcem Foto: TV Prima

Diváci dokonce založili petici, pod kterou se v tuto chvíli podepsalo již několik stovek fanoušků. Výjimkou nejsou ani profily na sociálních sítích, které byly pod jménem hlavní hrdinky Sestřiček založené jako forma nátlaku na tvůrce.

Kromě usměvavé blondýnky z urgentního příjmu si diváci oblíbili i jejího seriálového milence doktora Davida Hofbauera ( Marek Němec (40)) a nemohou překousnout, že smrtí Mery zanikne jejich lovestory. Skalní fanoušci začali tomuto páru přezdívat Dary (David a Mery).

„Všichni Dary fanoušci jsou z toho nešťastní. Všichni jsme si naivně mysleli, že budou spolu šťastní a že je čeká budoucnost, a on se stane pravý opak,“ píše v jednom z emailů zklamaná divačka. „Nikoho to netěší, akorát přesně naopak. Myslela jsem, že Prima toho schopná není, aby se podařilo takhle pohnojit oblíbený seriál. Čekala jsem více kreativity a inteligence,“ pouští se ostře do televize i tvůrců.

„Nemůžete to nechat přetočit? Nebo alespoň udělat konečný díl, jako že to dopadne dobře, a ne takhle tragicky? Přijde mi to morbidní, stupidní a tragický, obzvláště v této době, kde je tragédie a trápení až až,“ pokračuje v prosbách divačka. „Moc vás prosíme, přetočte to... Takhle hrozně to přeci nemůže skončit. Prostě NEMŮŽE! PROSÍM. Ať alespoň něco má smysl. Pro nespočet lidí je to smysl života!“ napsala ještě rozhořčeně.

Postava Mery tragicky zemře v 71. dílu. Herečka Sabina Laurinová strávila na place Modrého kódu a později Sestřiček 5 let a natočila 337 dílů. ■