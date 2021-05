Nejvíc sexy pár večera: Megan Fox vyrazila fanouškům dech v rajcovním outfitu

Megan Fox a Machine Gun Kelly Profimedia.cz

Na poslední chvíli dorazili na červený koberec před udílením hudebních cen Billboard Music Awards (BBMA) rapper Machine Gun Kelly (31) a jeho partnerka Megan Fox (35). Sexy duo se postaralo o pořádné pozdvižení, a to především díky hereččiným šatům.

Fox oblékla vykrojený outfit, který odhaloval právě tolik kůže, kolik měl. Předvedla tak své přednosti v plné parádě. Nechyběla ani žhavá líbačka, rapper ukázal i na černo nabarvený jazyk, kterým se chlubil už na sociálních sítích.

Machine Gun Kelly si odnesl ocenění v kategorii nejlepší rockové album za desku Tickets to My Downfall a jeho partnerka by nemohla být pyšnější. Hvězdná dvojice nadále vystavuje svou lásku na odiv, jak se dá.

Fox se aktuálně rozvádí s hercem Brianem Austinem Greenem, s nímž má tři syny. Vztah s Kellym zveřejnili v první polovině loňského roku, krátce poté, co Green oznámil rozchod s Megan. ■