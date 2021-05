Podobá se jí? Mrkněte, jak vypadá utajená seriálová dcera Evy Holubové

Zuzana Kajnarová Foto: FTV Prima

V seriálu Vyprávěj hrála milenku Romana Vojka, v pohádce Anděl Páně pak půvabnou Dorotku. Teď ji tvůrci seriálu Slunečná obsadili do role utajené dcery Evy Holubové (62), která hraje postavu Hany Schwartzmüllerové.

„Lákali mě na příjemnou, průchozí roli, kde si zahraji s dobrými herci,“ prozrazuje Kajnarová, která se tak poprvé coby Anna pracovně setkala s Evou Holubovou.

Taneček Evy Burešové a Marka Lambory ve Slunečné

FTV Prima

„S Evou jsme se osobně neznaly, jen od vidění. Je neuvěřitelně laskavá, milá a hezky se ke mně od začátku chovala. Je s ní legrace, má nadhled, který je u natáčení takových velkých projektů oživující, a zároveň je poctivá,“ chválila svou seriálovou maminku Kajnarová. Postava Evy Holubové před mnoha lety přišla o dceru, která se za nejasných okolností dostala k adopci a od té doby o ní neměla žádnou zprávu. Až teď se zjeví přímo u jejích dveří.

„Začínám jako dcera, která je milá, ale protože se Anně naskytne situace, které využije, tak se její charakter trochu změní. Mám přislíbeno, že se to zlepší a nebude ze mne potvora, tak uvidíme. Zatím jsem ve fázi, že bych neřekla, že to její chování je hezké. Jak se na začátku zdá fajn, tak to tak rozhodně nebude,“ naťukává svoji úlohu ve Slunečné Zuzana Kajnarová. V seriálu dojde také na vášnivý tanec hlavních hrdinů Marka Lambory a Evy Burešové. ■