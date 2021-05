Český zpěvák spolupracuje se světovým producentem, který dělal s DiCapriem i Kidman

MikAel - Storyline Video: MikAel

„Vím o jeho skvělých úspěších v zahraničí a jeho styl je mi velmi blízký. Když jsem mu před pár týdny zavolal, že mám chuť na nějakou zajímavou osmdesátkovou elektroniku, jestli by něco nezkusil, tak mi jeho zájem udělal velkou radost. Největší peckou ale bylo, že mi doslova pár hodin po mém zavolání přistál do mailu první nástřel demoverze této skvělé písničky. A bylo to tam. Přesně jak jsem chtěl a bez dalších zbytečných keců. Střetli jsme se v jednom bodě a oba nás to prostě jen strašně moc baví,“ říká MikAel se spolupráci.

Píseň Storyline čerpá ze synthpopu a vychází ze stylu 80. let.

„Tahle píseň je pro mě takovým světlem na konci tunelu a svítí vždycky, když ji zpívám nebo poslouchám. Je o naději a úplně nových začátcích a životních etapách. A když „posvítí“ i na ostatní, kteří třeba hledají nějaká východiska, zkratky nebo cesty, budu moc rád.“

Hudebník a producent Karel Havlíček působí už nějakou dobu zejména v USA. Z jeho úspěchů jmenujme hudbu k traileru posledního Batmana, spolupracoval třeba s Leonardem DiCapriem nebo Nicole Kidman, píše hudbu pro Netflix a zahraniční i české reklamy. Dosud vydal dvě sólová alba. ■