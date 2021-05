Ta se ve světě neztratí: Takhle odpovídá princezna Charlotte na dotaz, kolik je jí let

Princezna Charlotte Profimedia.cz

Princeznička Charlotte (6) oslavila o víkendu teprve šesté narozeniny, ale už teď je jasné, že je to pořádná rozumbrada. Při setkání ve West Midlands princ William (38) o své jediné dceři promluvil a popsal také, jak slavila narozeniny.

„Pořád říká: je mi šest a můžu si dělat, co budu chtít,“ prásknul na dceru William s tím, že také ráda prohlašuje, že je jí 16 místo 6.

Že je Charlotte tak trochu rošťanda, je ostatně sympatické i fanouškům královské rodiny. Ty nejednou pobavila vyplazováním jazyka na novináře.

Vévodkyně Kate (39) uspořádala pro dceru menší zahradní party, na kterou pozvali další rodinu. Dle platných pandemických opatření se v Británii mohou venku scházet dvě domácnosti.

„Bohužel loni neměla kvůli lockdownu žádnou oslavu, ale letos jsme pozvali ještě jednu rodinu. Nebyla to velká oslava, ale dělali jsme, co jsme mohli, aby si to užila,“ uvedl William a dodal: „Rostou tak rychle.“

Královská rodina zveřejnila v neděli snímek u příležitosti princezniných narozenin. Ten pořídila vévodkyně Kate a Charlotte na něm působí opravdu jako slečna. Fanoušky zaujala především její podoba s prababičkou, královnou Alžbětou II. ■