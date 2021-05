OBRAZEM: Tady byl Aleš Háma ještě mladíček! Zavzpomínejte na doby, které už zavál čas

Hana Šimková a Aleš Háma ve Snídani s Novou (1994) Foto: TV Nova

Po studiu na konzervatoři odjel na rok a půl na zkušenou do San Franciska. Po svém návratu mimo jiné moderoval společně s Hanou Šimkovu Snídani s Novou, později založil kapelu Hamleti a společně s Jakubem Wehrenbergem nastoupil do rádia Frekvence 1, kde působili sedm let.

Háma si zahrál také v několika muzikálech a patří k populárním moderátorům. V současnosti například provádí vědomostním pořadem Kde domov můj? či zábavní show Tvoje tvář má známý hlas. Připomeňte si fotky Aleše Hámy z mládí! ■