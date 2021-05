Poprvé šla s kůží na trh: Zpěvačka, která schovávala tělo za plandavým oblečením, se předvedla v prádle

Billie Eilish Profimedia.cz

Billie Eilish (19) je nejpopulárnější, ale také často nejhejtovanější zpěvačkou současnosti. Jako by ji lidé buď milovali, nebo nenáviděli. Není tajemstvím, že několikanásobná držitelka Grammy měla kvůli hejtům i psychické potíže. Možná kvůli tomu nikdy neukazovala svou figuru a křivky schovávala pod o několik čísel větším oblečením od světoznámých návrhářů. Nyní však vyrazila fanouškům i haterům dech.

Na obálce Vogue zapózovala v prádle a poprvé vystavila na odiv svou postavu krev a mlíko. V rozhovoru pro magazín také promluvila o body image. V upnutém korzetu a s blond loknami vypadala jako Marilyn Monroe. A sex-appeal jí tedy nechybí.

„Ukázat tělo - nebo neukázat - by vám nemělo ubírat na respektu,“ míní autorka úspěšného hitu Bad Guy. „Všechno je to o tom, jak se sami cítíte a co vás dělá šťastnými. Když chcete jít pod kudlu, jděte pod kudlu. Když chcete obléknout šaty a ostatní vám říkají, že v nich vypadáte tlustí, nas*at, pokud se v nich cítíte dobře, tak vypadáte dobře.“

O předsudcích, které ve společnosti panují o ženách, je i zpěvaččin čerstvý single Your Power z připravovaného alba, jež by mělo vyjít v létě.

„Myslím, že kdyby nebylo covidu, nikdy neudělám takové album,“ nechala se slyšet s tím, že znovu nabrala sílu a nenechá se ovlivňovat názory druhých, a to ani co se týče hudební tvorby, ani její image.

V říjnu loňského roku vzbudila pozornost fotka Billie, když si vyšla v tílku a kraťasech. Do té doby tolik kůže nikdy neukázala. Hateři se na mladou hudebnici sesypali jako supi na mršinu, ale Billie si to tentokrát nenechala líbit.

V minulosti trpěla kvůli kritice depresemi, nejhorší období prožívala ve věku od 13 do 16 let, a dokonce přemýšlela o sebevraždě. Oporou je jí naštěstí rodina, a především muzika, do které promítá své pocity. ■