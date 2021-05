Myslel si, jak je vtipný, ale stal se pravý opak. Takhle známého moderátora vyškolila Jiřina Bohdalová

Aleš Cibulka s životním partnerem Michalem Jagelkou (vlevo) a Jiřinou Bohdalovou Profimedia.cz

Oba dva si k večeru napsali scénář, který Jirásková poslala své kamarádce a kolegyni k posouzení. „Cítil jsem se tehdy skoro uražený. Několik měsíců pracujeme na našich vtipech a fórech, cizelujeme každou větu, tak proč by měla náš výsledek hodnotit paní Bohdalová? Pokorně jsem ale poslechl a po několika dnech se nám vrátil scénář pomalovaný od začátku až do konce,“ vyprávěl Cibulka.

Jeden ze svých vtipů, který mu Bohdalová přeškrtla, ale Cibulka nechtěl vynechat ani za nic. „U něj bylo připsáno: Blbé, nikdo se nebude smát. To mě už doslova namíchlo. Devadesát devět procent rad Jiřiny Bohdalové jsme poslechli. Já si svůj fór nenechal vymluvit. Prosadil jsem si ho do výsledného scénáře a těšil se, jak paní Jiřině dokážu, že jsem měl pravdu já.“

V hledišti samozřejmě nechyběla ani Bohdalová. Zatímco se publikum smálo všem vtípkům, které Bohdalka pomohla upravit, přišel čas na Cibulkovu chvíli. „Blížili jsme se k mému geniálnímu fóru. Pronesl jsem jej a – nic! Vůbec nic. V publiku se uchichtlo pár mých nejbližších. Jiřina Bohdalová měla stoprocentní pravdu. Jak pregnantně vepsala do scénáře, bylo to „blbé a nikdo se nesmál“.

Cibulka si pro Bohdalovu připravil speciální vydání pořadu Tobogan. Během dvouhodinového sobotního vysílání na Dvojce Českého rozhlasu popřeje Jiřině Bohdalové k narozeninám celá řada hostů. A Cibulka už se na Tobogan moc těší.

„Jiřinina zářivá kariéra trvá neuvěřitelných 84 let, svůj první film natočila už v roce 1937. Vždycky se snažila rozdávat dobrou náladu, radost, zamyšlení, humor. My, její diváci, jsme to vše s vděčností přijímali, ať už šlo o veselé scénky z Televarieté, hodnotné filmy, nebo oblíbené Večerníčky. Teď je na nás, abychom jí to vše splatili anebo alespoň poděkovali. Proto jsem pro ni připravil tenhle dvouhodinový Tobogan, kam jsem sezval její nejbližší - kolegy, kamarády, vnuka, a dokonce i jednoho psa!“ láká Cibulka na oslavy ve svém pořadu. ■