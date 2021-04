Emanuele Ridi s kyslíkovou maskou na obličeji. S covidem byl 11 dní v nemocnici. A jak se cítí dnes?

Emanuele Ridi Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a archiv E. Ridi

„Je stále hodně unavený a bude na sebe muset dávat pozor. Ale to nejhorší máme snad za sebou,“ řekla nedávno Super.cz brunetka. Italský kuchař a bývalý účastník StarDance nyní nasbíral síly, aby promluvil o tom, jak se cítí.

„Dnes je to přesně měsíc, kdy mě navštívil covid-19... Po osmi dnech s vysokými teplotami (až ke 40 stupňům) jsem byl hospitalizovaný v Motole s covidem a oboustranným zápalem plic,“ píše pod fotkou, na které mu s dýcháním ještě pomáhala kyslíková maska.

„Skoro 11 dní v nemocnici... Chtěl jsem poděkovat všem, co se o mě starali: doktorům, sestrám a tak dále...,“ zahrnuje díky všechny, kteří o něj pečovali, a dodává, že jeho kondice je nyní na 50 % a ještě stále se necítí fit, ale neztrácí naději. „Bude to trvat, ale jsem tu! Dejte na sebe pozor, není to sranda,“ nabádá své fanoušky Emanuele. ■