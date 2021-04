Větší než malé množství zadku i kritiky: Simona Krainová to schytala za voyeurské video

Simona Krainová výjimečně nefotila ani netočila sebe Foto: archiv S. Krainové

Modelka totiž natočila cizí ženu úplně jiných proporcí, než ke kterým se propracovala ona sama díky zdravé výživě a pravidelnému běhu. "To mi bude trvat ještě dlouho, než se dostanu do karibské formy. Tady platí čím větší, tím lepší... Tak já jdu pro tu snickersku nebo dvě," napsala pod video, které vyvolalo bouřlivé reakce už jen kvůli tomu, že ho vůbec natočila a publikovala. Jejím sledujícím se to zdálo většinou dost nevhodné. Nebylo to poprvé, co její post rozbouřil internet.

"Trochu nechápu, proč ji vůbec natáčíte. Obdivuju paní, že je sebevědomá a nezáleží jí, co si myslí druzí. Ale nepřijde mi úplně v pořádku ji hned natáčet," míní jedna z nich. "Protože je asi 5x větší než Simona a o to jde... Hubenou kočku sem nedá. Buď důchodkyně, nebo holky při těle," odpovídá jí místo modelky jiná. "Simona začíná být dooost trapná! Sebestředná osoba nic víc," přišla zřejmě Krainová o fanynku. "Tohle je točeno s výsměchem a uštěpačností. Vhodné puberťačky," zazněl podobný názor.

Našly se samozřejmě i zastánkyně, které post pochopily jinak. "Myslím si, že to bylo Simonou myšleno jako vtip, ne na slečny tloušťku, ale na to, že u nás by za Simony postavu ženský vraždily a že tam jsou IN jiné," vysvětluje jedna z nich. "Konečně video z Vaši dovči, které mě zaujalo. Nezlobte se, ale po 1000x jiné plavky na Vaší dokonale postavě, je toto fakt bomba a paní je super," dokázalo video i potěšit jednu z jejích sledujících. ■