Lenka Kořínková šokuje v Prostřenu! Už mě to nebaví, všude na světě na to mají asistenty, hořekuje u vaření

Kořínkovou prý vaření nebaví... Video: FTV Prima

„Já vůbec nevařím, nedělám žádné domácí práce, nic,“ nechala se slyšet na kameru. „Mě to nebaví, takže jsem si zařídila život tak, že to nedělám,“ vysvětluje herečka, která se v pořadu neobjevila poprvé. Soutěžila už v roce 2012 ve speciálu VIP Prostřeno.

Svérázná Lenka se u plotny při přípravě dýňové polévky dokonce rozčílí. „Nevím, proč to nejde, už mě to nebaví. Tak to tady může jít někdo dodělat, ne? Já to musím dělat sama... Vždyť vidíte, jak mi to nejde, proboha,“ spustila zřejmě na někoho ze štábu.

Nakonec se začne dovolávat pomoci asistentů, což je podle jejích slov na jiných místech a zřejmě v jiných pořadech samozřejmostí. „To jsou blbosti, všude na světě na to mají asistenty,“ pokračuje v hořekování herečka známá z filmů Holky z porcelánu nebo Léto s kovbojem.

