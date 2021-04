Už od 40 let jí nabízejí role babiček: Tohle říká hvězda (53) Matrixu o stárnutí v zábavním průmyslu

Carrie-Anne Moss Profimedia.cz

Carrie-Anne Moss (53) se rozpovídala o stárnutí v rozhovoru s kolegyní a kamarádkou Justine Bateman, která k tématu sepsala knihu Face: One Square Foot Of Skin. Hvězda Matrixu přiznává, že zábavní průmysl je k ženám nad 40 let nemilosrdný a sama byla v šoku, jak rychle se postoj producentů změnil, když dozrála do určitého věku.