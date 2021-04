Eva Josefíková na sále. Těhotná herečka si vyzkoušela porod nanečisto

Maroš Kramár a Eva Josefíková Foto: FTV Prima

„Točilo se mi dobře. Byla to větší legrace, než to asi ve skutečnosti bude. Na Slunečné se nám narodila zdravá Hanička a největší zážitek pro mě byl, že jsem točila s tím malinkým miminkem,“ vzpomíná na natáčení Eva Josefíková, která se na to, jak zahrát porod co nejrealističtěji, připravovala bez lékařského dohledu.

„Jediné, na co jsem při natáčení těchto scén myslela, bylo, že se musím šetřit. Kvůli svému těhotenství jsem byla opatrná. Můj seriálový partner Maroš u toho byl a docela jsme se nasmáli,“ přiznává herečka, která se na porodní sál vůbec nedostala a žádný dramatický ani jiný porod netočila.

„Bylo to pár kontrakcí, střih a miminko bylo venku. Musím prozradit, že mi poradilo pár zasloužilých matek ze štábu, jak na to, a já jim tímto děkuji,“ nechala se slyšet Josefíková, jež brzy bude rodit doopravdy. A jistě by si přála, aby byl porod rychlý a pohodový, tak jako jeho natáčení. ■