Nikdy předtím se nehádali. Příchodem společného projektu se v rodině Rambů něco změnilo

Díky tomuto komunikačnímu prostředku s názvem Láska herečka vydala knihu Dobrodruhům, prodává fair trade kolekci oblečení a společně s partnerem vysílají podcasty Do duší. „Přáli jsme si dát všechny naše aktivity na jedno místo, aby se nemusely hledat. Něco, kde by si lidi mohli odpočinout i udělat si radost,“ vysvětluje Tereza.

Když jsme se s párem potkali na focení Tereziných šatů, kde měl Matyáš na starost vizuální podobu fotek, ptali jsme se, jak se spolupráce odráží na jejich partnerském vztahu. Nedávno se v jednom společném rozhovoru totiž nechali slyšet, že se nikdy nehádají. „To, co děláme, zatím nevnímáme jako práci, ale spíš jako oddech. Proto to není problém. Každý totiž máme vlastní profesi,“ řekl Super.cz Matyáš a Tereza ho doplnila: „Naučili jsme se hádat, dřív jsme se totiž nehádali. Já se totiž většinou urazím, dva dny to vydýchávám a pak je to v pořádku.“

I přes občasnou razantnější výměnu názorů spolu manželé rádi tvoří. Ptali jsme se jich, co jim v této zvláštní koronavirové době ale přece jen nejvíc chybí. „Koncerty a divadlo. Dlouho jsem neviděla svého muže na stage. A taky tanec někde jinde než doma,“ dodává Tereza Ramba. ■