Nad Kukačkami se jeho manželka Veronika směje i pláče. Jak prožívá Velikonoce režisér s bulharskými kořeny?

S herečkou Veronikou Arichtevou jsou od roku 2013 manželé. Michaela Feuereislová

„Silné a citlivé téma“, zní jednoznačně ze sociálních sítí ohlasy diváků na seriál Kukačky. Režisérovi téma pevných rodinných vazeb není cizí, zvlášť v období Velikonoc. Oba rodiče Bisera Arichteva (44) pocházejí z Bulharska, on se narodil v Ostravě.

Nejvíc dílo o záměně dětí v porodnici sdílela jeho manželka, herečka Veronika Arichteva (34). „Absolutně s Kukačkami jde, líbí se jí výkony herců, pláče, směje se u toho. Možná jsou to zbytky hormonů, kdo ví,“ řekl Super.cz se smíchem Biser, který si během natáčení vyslechl různé narážky na konto možné výměny novorozenců. V té době čekal s Veronikou dítě. Jak sám říká, půlroční synáček Luka Christo tátu nezapře, takže je v klidu.

Zajímalo nás, co velikonoční svátky pro rodinu s bulharskými kořeny znamenají. Připomínají si je jednoduchým způsobem. „Vždycky vaříme nějaké tradiční jídlo, s rodinou si voláme, pokud je možnost, jdeme do kostela, i když nejsme v zásadě věřící. Zavzpomínáme na ty, co odešli. Pro nás je rodina klíčová, tím žijeme.“

Velikonočnímu hodování vévodí sladké pečivo kozunak, něco na způsob našeho mazance. Velká sladká nezaplétaná vánočka, doplněná o trochu rumu, vanilkového aroma. Nahoru přijdou mandle nebo ořechy. „Peču ho já, když mám čas, ale už i Veronika se do kozunaku pustila,“ řekl nám bývalý hráč na kytaru ze skupiny Kryštof, který místo v ní pustil mladšímu bratru Nikolajovi, baskytaristovi.

S jeho ženou Luckou se letos herečka dala i do přípravy speciálního sladkého chleba. „Jde o další specialitku, moc se jí povedl. Holky mají Pěkně vypečený blog, na němž jsou bulharské tradiční recepty. A také nastříhaná vtipná videa o tom, jak pečou. Verča nikdy moc nepekla. Je to fakt zábavné,“ pochválil manželku režisér Arichtev. ■